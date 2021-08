[아시아경제 온라인이슈팀] 미스코리아 출신 방송인 이은비가 청순한 미모로 시선을 사로잡았다.

최근 이은비는 자신의 SNS에 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 그는 인디언 핑크색의 원피스 차림으로 건강한 자태를 뽐내며 셀카를 찍고 있는 모습이다.

한편 이은비는 2017년 미스코리아 인천 미를 수상했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr