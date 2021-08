김수영 양천구청장 '정원도시, 양천을 꿈꾸며! 생각마당 포럼' 참석

[서울시 자치구 포토뉴스] 김수영 양천구청장 '정원도시, 양천을 꿈꾸며!!' 주제로 개최한 생각마당 포럼 참석...메디힐장학재단, 서울 강서구에 장학기금 2000만원 쾌척

김수영 양천구청장 '정원도시, 양천을 꿈꾸며!!' 주제로 개최한 생각마당 포럼 참석

[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 23일 오전 8시 양천구청 3층 양천디지털미디어센터에서 '정원도시, 양천을 꿈꾸며!!' 주제로 개최한 생각마당 포럼에 참석했다.

양천구는 공원녹지분야의 지속가능성을 구축, 자연과 사람이 조화되는 정원도시 조성을 위한 다양한 의견을 수렴하기 위해 '생각마당 포럼'을 개최했다.

포럼에는 조경진 교수(서울대), 오순환 본부장(한국조경학회), 김원주 박사(서울연구원) 등이 함께 참석했다.

(재)메디힐장학재단, 서울 강서구에 장학기금 2000만원 쾌척

서울 강서구(구청장 노현송)는 23일 오전 구청장실에서 (재)메디힐장학재단(이사장 권오섭)으로부터 장학기금 2000만 원을 전달받았다.

(재)메디힐장학재단은 마스크팩 브랜드 ‘메디힐’을 보유한 엘앤피코스메틱이 2017년 설립한 비영리재단으로 지역 인재 육성을 위한 후원을 꾸준히 이어오고 있다.

노현송 구청장은 “오랜 기간 동안 지역 학생들을 위해 보내주신 정성에 깊은 감사를 드린다”며 “구에서도 우리 학생들이 자유롭게 꿈을 펼치고 훌륭한 인재로 성장할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

(재)메디힐장학재단이 현재까지 (재)강서구장학회에 기탁한 성금은 총 1억9600만 원에 달한다.

