[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 사천시는 축산농가의 생산비 절감과 최적의 생산환경 조성을 위해 '2021년 축산분야 ICT 융복합 확산사업'을 추진한다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 관내 축사에 ICT를 기반으로 한 가축 관리 편의성을 향상할 수 있는 시설·장비를 지원하는 사업이다.

올해 사업대상자는 7명으로, 사업비는 7억3000만원(기금 30%, 융자 50%, 자부담 20%) 규모다. 주요 지원 품목은 발정 탐지기, 사료 배합기, 환경 관리기, CCTV 등이다.

축산 스마트팜 기술 보급으로 최적의 가축사육 체계 확립과 노동력 절감 등의 효과를 거둬 축산업 경쟁력 향상에 크게 이바지할 것으로 기대되고 있다.

