[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 야외행사를 강행한 사랑제일교회 관련 채증 결과를 바탕으로 방역지침 위반 여부를 검토하고 있다고 밝혔다.

23일 백운석 서울시 문화정책과장은 온라인 브리핑을 통해 "22일 서울역부터 광화문광장까지 신도 800여명이 모여 유튜브 영상을 보고 헌금을 걷는 등 야외행사가 진행됐다"면서 "채증을 완료했다"고 설명했다.

이에 따라 서울시는 위반 여부를 검토해 과태료 부여 여부를 결정할 계획이다. 백 과장은 "채증한 자료에 근거해 행사 주최자의 방역 지침 위반 여부를 검토하고 있다"면서 "결과에 따라 과태료 부과 등 조치를 하겠다"고 말했다.

사랑제일교회 교인들은 22일 오전 11시부터 오후 1시 세종대로 사거리 인근과 서울역 광장에서 유튜브로 중계된 예배를 봤다.

