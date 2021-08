SK하이닉스, 하반기 신입사원 채용…29일 접수 마감

20개 부문서 총 세 자릿수 선발

SK하이닉스가 하반기 신입사원 채용에 나선다.

23일 SK하이닉스에 따르면 올해부터 도입한 수시채용 방식으로 진행되는 이번 모집의 채용규모는 세 자릿수로 설계, 소자, 연구개발(R&D) 공정, 양산기술, 양산관리, Product Engineering 등 20개 분야에서 신입사원을 뽑는다. 지역별(이천·청주) 구분 채용 방식으로 진행돼 지원자가 원하는 근무지를 직무와 연계해 사전에 선택할 수 있다. 직무별로 채용 일정과 면접 방법이 각각 다를 수 있어 자신이 지원하는 분야의 채용 프로세스를 꼼꼼히 살펴봐야 한다고 회사 측은 조언했다.

지난 20일 시작된 채용절차에 따라 오는 29일 오후 8시까지 지원서 접수를 받고 9월 중 SKCT(인적성평가), 10월 중 면접, 최종 오리엔테이션, 건강검진을 거쳐 합격자를 뽑는다. 온라인으로 실시하는 최종 OT도 채용 과정 중 하나로 이를 반드시 이수해야 최종 합격할 수 있다. 최종 합격자 가운데 기졸업자는 오는 11월, 졸업예정자는 내년 1월 입사할 예정이다.

자세한 정보는 SK하이닉스 뉴스룸과 SK하이닉스 채용 홈페이지, SK하이닉스 유튜브, SK 그룹 채용 유튜브, SK채용 공식블로그 등을 통해 확인할 수 있다. 한편 SK그룹은 이달 말 모집 공고를 내고 마지막 공개채용을 진행할 예정이며 내년부터는 멤버사별 100% 수시채용으로 전환한다.

