롯데백화점 동탄점에서 직원 1명 확진 … 전직원 전수 검사

[아시아경제 조인경 기자] 경기도 최대 규모로 문을 연 롯데백화점 동탄점에서 코로나19 확진자가 나와 방역에 비상이 걸렸다.

23일 화성시와 롯데백화점에 따르면, 전날 동탄점에서 근무한 보안직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다. 이 직원은 동탄점 사전 개장일이었던 지난 18일부터 20일까지 3일간 백화점 보조 출입구에서 근무한 것으로 전해졌다.

백화점 측은 직원과 밀접 접촉한 직원을 대상으로 코로나19 검사를 진행하고 격리 조치했으며, 아직까지 추가 확진자는 나오지 않았다고 밝혔다. 또 동탄점에서 근무하는 전 직원 2000여명에 대한 코로나19 전수 검사를 순차적으로 진행할 방침이다.

롯데백화점 관계자는 "지난 15일 백화점 개점에 앞서 이미 전수 검사를 진행했지만, 이번 확진자 발생으로 다시 전 직원 대상 전수 검사를 진행할 계획"이라며 "확진 판정을 받은 안전요원의 동선을 파악해 홈페이지에 고지하고, 화성시와 긴밀히 협조해 방역에 만전을 기하겠다"고 말했다.

