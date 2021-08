[클릭 e종목] “SK, SK머티리얼즈와의 시너지 기대”

SK의 글로벌 투자 역량과 SK머티리얼즈의 사업개발 역량 결합

삼성증권 "SK 목표주가 42만원 유지"

[아시아경제 공병선 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 259,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 259,000 2021.08.23 08:16 장시작전(20분지연) close 가 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 414,900 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 403,700 2021.08.23 08:16 장시작전(20분지연) close 와의 합병을 추진한다. 향후 SK머티리얼즈의 사업 부문들과 SK의 비상장 자회사와의 시너지가 가시화될 것으로 예상된다.

23일 삼성증권에 따르면 SK와 SK머티리얼즈는 각각 이사회를 열고 양사간 합병 추진 안건을 의결했음을 20일 공시했다. 양사는 합병을 통해 SK의 글로벌 투자 역량과 SK머티리얼즈의 사업개발 역량을 결합해 첨단소재 분야 경영 효율화와 합병 법인의 주주가치 제고에 주력한다는 방침이다.

합병은 SK머티리얼즈가 특수가스 등 사업 부문 일체를 물적 분할해 신설 법인을 만들고 존속지주사업 부문은 SK와 합병하는 방식으로 이뤄진다. SK머티리얼즈 신설법인은 첨단소재 부문의 사업경쟁력과 전문성 강화에 집중할 계획이다. SK는 신주를 발행해 SK머티리얼즈 주식과 교환하는 소규모 합병 형태로 SK머티리얼즈를 흡수 합병하며 SK머티리얼즈 보통주 1주당 SK 보통주 1.58주가 배정될 예정이다.

합병은 예상대로 진행될 것으로 전망된다. SK머티리얼즈 주주의 약 18.2%가 반대매수 청구를 할 경우 합병 계약을 해제할 수도 있다. 하지만 SK의 SK머티리얼즈 지분율은 49.1%에 달하며 자사주 비율 역시 15.1%임을 감안하면 계약 해제 가능성은 낮을 것으로 관측된다.

이번 합병은 SK의 주가에 긍정적일 것으로 보인다. 양일우 삼성증권 연구원은 “SK가 SK머티리얼즈에 비해 더 큰 규모의 투자를 진행하기에 유리하다”며 “SK머티리얼즈의 사업 부문들과 SK의 다른 비상장 자회사 간 시너지가 보다 가시화될 것”이라고 설명했다. 아울러 SK머티리얼즈 외 다른 업종 자회사와도 유사한 거래가 활발히 이뤄질 수 있다는 관측도 제시된다.

이에 삼성증권은 SK의 투자의견 ‘매수’와 목표주가 42만원을 유지했다. 지난 20일 종가는 25만9500원이다.

