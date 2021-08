최재형 "野 대선후보 13명 '언론악법' 대응 뭉쳐야"…비전발표회 연기 제안

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장이 '언론중재 및 피해구제에 관한 법률'(언론중재법) 개정안 통과를 막기 위해 비전발표회 연기, 대선 예비후보 13명의 공동입장문 발표 등을 제안했다.

22일 최 전 원장은 페이스북을 통해 "더불어민주당이 기어코 '언론 말살법'을 통과시키려 하고 있다"며 "국민의힘 대선후보들이 비전발표회를 하는 25일, 민주당은 이 악법을 국회본회의에 상정한다. 법이 통과되고 나면 대한민국의 언론자유는 끝장"이라고 밝혔다.

지난 19일 언론중재법 개정안은 국회 문화체육관광위원회 전체회의를 통과했다. 오는 24일 법제사법위원회를 거쳐, 25일 본회의에 상정될 전망이다. 민주당은 국민의힘의 반발에도 불구하고 문체위 전체회의에서 언론중재법 개정안을 강행 표결처리했다.

이에 최 전 원장은 "민주당이 정권 말기에 이런 법을 통과시키려는 이유는 자명하다. 문재인 정권동안 저질러진 수많은 권력형 비리의혹을 덮어버리기 위한 것 아니겠나"라며 "이미 사법부를 시녀로 만든 이 정권이 언론에 재갈을 물려 영구집권을 시도하고 있는 것"이라고 비판했다.

그는 국민의힘 대선 예비후보들의 공동대응이 필요하다고 봤다. 최 전 원장은 "국민의힘 대선 후보 13명은 각자 대응할 것이 아니라 하나로 뭉쳐야 한다"며 "후보들 전체의 이름으로 언론악법을 비판하는 공동입장문을 발표하자"고 말했다.

또 오는 25일에 있을 대선 예비후보 비전발표회를 미뤄야 한다는 입장도 내놨다. 최 전 원장은 "당은 비전발표회를 며칠이라도 연기하고 후보들 전원이 국회에 나가 당과 함께 투쟁해야 한다"고 강조했다.

그는 "앞으로도 문재인 정권의 장기집권 음모는 계속될 것"이라며 "당과 후보 모두가 정권 교체를 위해 힘을 모을 것을 촉구한다"고 했다.

