우체국예금, 두 달 동안 '닌텐도 게임기' 등 경품 쏜다

8월22일~10월22일 우체국예금과함께웃어요 이벤트 실시

신규 자동이체 약정 고객 및 일정 금액 이상 사용 고객 등 대상

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부 우정사업본부는 23일부터 오는 10월22일까지 우체국예금 고객을 대상으로 ‘우체국예금과 함께 웃어요’ 이벤트를 실시한다고 22일 밝혔다.

응모대상은 ▲ 신규 급여·연금 자동이체 약정고객 ▲ 이벤트 기간 중 체크카드 40만 원, 60만 원 이상 사용 고객 ▲ 우체국스마트뱅킹을 통해 요구불 계좌를 개설한 고객 ▲ 우체국펀드를 처음 가입한 고객 및 우체국펀드 소액투자서비스 약정을 한 고객이다. 이벤트별 중복당첨이 가능하다.

응모고객을 대상으로 추첨을 통해 ‘GoPro 히어로9 블랙번들’, ‘비스포크 큐커’, ‘다이슨 에어랩’, ‘닌텐도 게임기’등 세대별 성향을 반영한 다양한 경품을 제공한다.

자세한 사항은 전국 우체국, 우체국예금 고객센터 전화 및 우체국예금 홈페이지에서 확인할 수 있다.

