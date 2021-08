광주 동구 ‘2021전국지자체평가’서 종합 6위 달성 ‘쾌거’

지역 특화 문화관광 콘텐츠 개발·재정 운영 개선 노력 높은 평가

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구(청장 임택)는 ‘2021 전국지방자치단체평가’에서 69개 자치구 그룹 중에 종합 순위 6위를 달성하는 쾌거를 거뒀다고 22일 밝혔다.

이는 지난해 종합 순위 16위에서 무려 열 계단 상승한 괄목할 만한 성과로, 광주 자치구 중에서는 유일하게 서울 강남구 등 수도권 지역과 어깨를 나란히 하며 상위권에 이름을 올렸다.

올해로 5회째를 맞은 ‘2021 전국지방자치단체평가’는 지자체의 경쟁력 향상을 도모하고, 공익 증진을 위해 매년 실시되고 있다.

이번 평가는 행정서비스와 재정역량 2개 부문으로 진행되며 행정서비스는 사회복지·지역보건·문화관광·교육 등 행정 전반에 관한 6개 분야 36개 항목, 재정역량은 재정여건·재정건전성을 6개 분야 12개 항목에 걸쳐 평가가 이뤄졌다.

평가 부문 가운데 행정서비스가 높은 자치구일수록 종합 순위에서 상위권을 차지했는데, 동구는 행정서비스 중 문화관광(6위), 지역보건(10위) 분야가 상위 10% 이내에 포함되는 성과를 거두며 종합 순위 향상에 기여했다.

이처럼 동구가 인구 50만 미만의 도시임에도 불구하고 서울 강남구, 인천 연수구 등 상위권 자치구와 어깨를 나란히 한 것은 동구만의 특색있는 역점사업을 추진하면서 타 지자체의 벤치마킹이 이어지는 등 주민들이 체감할 수 있는 행정의 효능감을 안겨주고 있기 때문이라는 게 동구 관계자의 분석이다.

구체적으로 동구는 코로나19 감염병 위기에 적극적이고 효과적으로 대응하기 위해 ‘동구 상시선별진료소’를 광주 최초로 설치·운영 중이다.

지난 7월 22일 개소한 선별진료소는 양·음압 중앙제어 시스템 및 자동환기, 냉난방 시스템을 갖췄으며 의료진과 방문 검사자 모두에게 최적의 환경을 제공하는 등 타 자치구보다 감염병으로부터 선제 대응에 나서고 있다.

이와 함께 코로나19 위기 속에 역발상 전략으로 문화관광산업에 주목, 지난해 ‘아시아문화광장 콘텐츠 조성’사업으로 국·시비 40억 원을 확보해 문화전당권역 ‘빛의 정원’ 기반 조성에 핵심 콘텐츠가 될 ‘빛의 분수대 조성사업’ 등에 집중 투입하는 등 광주만의 문화관광 콘텐츠를 갖추기 위한 노력을 끊임없이 기울이고 있다.

재정역량에 있어서도 예산 채무 비율 감소, 행정 운영경비의 효율적 편성 등 건전재정 운영을 이끌었다. 동구는 2019 행정안전부 지방재정분석평가 최우수기관, 지방재정확대평가 2년 연속(18~19) 우수기관, 2021 지방재정 신속집행 최우수기관 선정 등 자체적인 재정 운영 개선 노력이 높은 평가를 받았다.

임택 동구청장은 “코로나 19라는 어려운 여건 속에서 과거 쇠락해가던 도시 이미지를 벗고 미래가 기대되는 문화관광도시로 도약하는 민선 7기 동구의 행정역량과 도시경쟁력을 여실히 입증한 알찬 성과”라며 “앞으로도 구민들에게 더 질 높은 행정서비스를 제공하고 지역발전의 기틀을 다지는 데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

