우리銀, '우리 더 달러 외화적립예금' 출시

[아시아경제 이광호 기자]우리은행은 우리 원(WON) 뱅킹 전용 달러 외화적립예금상품인 '우리 더(The)달러 외화적립예금'을 출시했다고 22일 밝혔다.

우리 더 달러 외화적립예금은 해외주식투자 등 미국달러 자산에 대한 수요 증가 및 코로나19 종식 이후 해외여행이 정상화될 경우 고객 니즈에 부응하고자 출시된 달러 전용 외화적립예금 상품이다.

이 예금의 가입대상은 개인고객으로 가입기간은 6개월이며, 최대 5만 달러까지 1달러 단위로 가입 가능하다.

또한 매 영업일, 1주일, 1개월 단위로 자동이체 주기를 선택해 이체할 수 있으며, 고객이 사전에 지정한 환율을 알려주는 '목표환율 알림서비스'를 통해 횟수 제한 없이 자유롭게 추가 납입도 할 수 있다.

아울러 가입 후 1주일만 지나도 현찰 수수료 없이 달러 지폐로 바로 찾을 수 있으며, 12월말까지 80% 환율 우대를 제공해 수수료 혜택을 강화했다.

다음달 30일까지 우리 더 달러 외화적립예금 출시 기념 이벤트도 진행한다. 이벤트 기간 동안 신규가입 고객 대상으로 선착순 1000명에게 '행운의 2달러'를 고객 명의 예금으로 입금할 예정이다.

또한 추첨을 통해 국민관광상품권 1백만원권(1명), 국민관광상품권 50만원권(3명), 국민관광상품권 10만원권(7명), GS25 모바일 상품권 2만원권(100명) 등 총 111명에게 제공한다.

우리은행 관계자는 "앞으로도 최신 트렌드를 반영한 외화예금상품을 지속적으로 출시해 나갈 것"이라고 말했다.

