[아시아경제 조인경 기자] 롯데백화점은 지난 20일 문을 연 동탄점에 하이엔드 리빙 편집숍 '더콘란샵' 2호점을 오픈했다고 22일 밝혔다.

롯데백화점이 7년만에 신규 출점하는 동탄점은 머물고 싶은 '스테이플렉스(Stay+Complex)'를 지향하는 차별화된 복합문화공간을 선보인다. 특히, 코로나19 영향으로 집에 머무는 시간이 늘어나면서 주거 공간을 꾸미는데 관심이 많은 고객들을 겨냥, 프리미엄 리빙에 대한 수요를 충족시키는 데 초점을 맞췄다.

더콘란샵은 영국 인테리어 디자이너인 테런스 콘란경이 설립했으며, 국내에서는 롯데백화점 강남점에 이어 이번 동탄점에 두번째 매장이 들어섰다.

