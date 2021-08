G마켓-소방청, 물에 빠진 아이 구한 '119의인' 2명 시상

[아시아경제 조인경 기자] G마켓은 지난 20일 세종시 소방청 본청에서 열린 '119의인상' 시상식에서 물에 빠진 아이들을 구한 이동근(46·경남 함안) 씨와 소윤성(30·제주) 씨에게 119의인상을 수여했다고 밝혔다.

119의인상은 소방청이 화재, 사고 등 각종 재난 현장에서 자신의 위험을 무릅쓰고 다른 사람의 생명이나 재산을 보호하는데 앞장선 민간인에게 수여하며, 2018년부터 현재까지 총 25명의 의인을 발굴했다. G마켓은 올해부터 119의인상 수상자에 대한 상금을 지원하고 있다.

수상자인 이동근 씨는 지난 7월 경남 함안군 광려천에서 물놀이를 즐기다 물에 빠져 허우적대는 초등학생 3명을 목격하고 장맛비로 불어난 약 2m 수심의 물 속으로 지체 없이 뛰어들어 3명 모두를 안전하게 구조한 공로를 인정받았다.

해병대 수색대대 출신 청년 소윤성 씨는 지난 6월 제주시 건입동 산지천에서 하천에 빠진 공을 꺼내다가 물에 빠져 바다 쪽으로 떠내려가던 초등학생 1명을 발견, 지체 없이 물 속으로 뛰어 들어 침착하게 구조해 냈다.

G마켓 커뮤니케이션부문 홍윤희 이사는 "위험한 재난 현장에서 이웃을 구하는데 한 치의 망설임도 없었던 두 의인들에게 박수를 보낸다"며 "앞으로도 119의인상을 통해 우리 주변의 민간인 영웅들을 발굴하고, 이들의 활약상을 G마켓 회원을 비롯해 더 많은 국민들에게 알릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

