코로나로 의식 없던 英 여성 극적으로 깨어나…장례식 준비하려다 '결혼식'

[아시아경제 황수미 기자] 코로나19 확진 판정을 받고 혼수상태에 빠졌던 영국 여성이 극적으로 건강을 회복한 사연이 알려졌다.

18일(현지 시각) 외신 보도에 따르면 지난달 코로나19 확진 판정을 받은 크리스틴 스미스(36) 씨는 병원에 입원하자마자 병세가 악화됐다. 그는 인공호흡기 없이 숨을 쉴 수 없었고, 결국 의식을 잃어 중환자실로 옮겨졌다.

며칠이 지나도 크리스틴 씨의 의식이 돌아오지 않자 의료진은 가족들에게 "10일 정도 혼수상태가 계속될 것 같다"며 "상황이 더 악화될 수 있다. 회복되지 않으면 최악의 상황을 대비해야 한다"고 전했다.

그런데 입원한 지 4일째 되는 날 갑자기 크리스틴 씨가 깨어났다. 그는 오늘이 무슨 요일인지, 얼마나 오랫동안 입원해있었는지 전혀 인지하지 못했지만 "엄마에게 전화해달라"는 의사 표시만은 명확하게 했다.

가족들은 기적 같은 소식에 매우 기뻐했고, 병원에 있던 모든 간호사도 크리스틴 씨의 회복에 박수를 보냈다.

또한 크리스틴 씨의 남자친구인 마크 스콰이어스 씨는 "코로나19로 당신을 잃는 줄 알았다"며 크리스틴 씨에게 청혼했다. 코로나19로 혼수상태에 빠져 장례식을 준비할 뻔했던 크리스틴 씨는 남자친구와 함께 결혼식을 준비하게 됐다.

3주간의 입원 치료 후 퇴원한 크리스틴 씨는 "코로나19 확진 전에 매우 건강했지만, 이제는 설거지하는 것만으로도 지친다"며 천천히 회복 중이라고 전했다. 이어 그는 "병원에서 기억나는 건 인공호흡기를 썼던 것과 의사가 '입원하지 않으면 죽을 수도 있다'고 말하던 순간뿐이다. 내가 얼마나 운이 좋았던 건지 깨달았다"며 "사람들이 코로나19를 가볍게 여기지 않았으면 좋겠다"고 강조했다.

