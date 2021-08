[아시아경제 정동훈 기자] 미국 자동차회사 제너럴모터스(GM)가 20일(현지시간) 10억달러(약 1조1835억원)를 들여 전기차 쉐보레 볼트 전기차(EV) 7만3000대를 추가 리콜한다고 밝혔다.

주요외신에 따르면 GM은 배터리 공급업체인 LG로부터 리콜 비용의 배상 약속을 받아낼 방침이라고 전했다.

이번 추가 리콜 대상은 미국과 캐나다에서 팔린 2019∼2022년형 모델이다. 지난달 말 GM은 전 세계에서 2017∼2019년에 생산된 볼트 전기차 6만9000대(미국 내 5만1000대 포함)를 대상으로 리콜 결정을 내린 바 있다.

LG에너지솔루션의 배터리를 탑재한 볼트 전기차에서 발생한 두 건의 자동차 화재가 리콜 결정의 배경이 됐다.

