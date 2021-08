유엔 사무총장 "탈레반과 기꺼이 대화할 것...포괄적 정부 수립해야"

[아시아경제 이현우 기자] 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장이 탈레반과 직접 대화할 의향이 있다고 밝히며 탈레반이 포괄적 정부 수립에 노력해야할 것이라고 강조했다.

19일(현지시간) 구테흐스 총장은 이날 미국 뉴욕 유엔본부에서 열린 기자회견에서 "아직 직접 탈레반과 대화를 한 적은 없다"며 "그러나 누구와 어떤 목적으로 대화를 해야하는지 분명해진다면 직접 탈레반과 기꺼이 대화하겠다"고 밝혔다. 이어 "아프가니스탄에 있는 유엔 인사들이 탈레반과 긴밀히 접촉하는 중"이라면서 "우리의 메시지를 강하게 전달하고 있다"고 전했다.

최근 아프간 사태에 관한 유엔 안전보장이사회(안보리) 긴급회의에 참석했던 구테흐스 총장은 "국제사회가, 모든 안보리 이사국이 단합하는 것이 매우 중요하다고 이야기했다"라며 "탈레반이 합법성을 인정받고 싶어한다는 점이 우리의 유일한 지렛대"라고 말했다.

이어 "국제사회가 한목소리로 아프간에 존재하는 다양한 모든 민족을 대표하는 포괄적인 정부 수립이 필수라고 이야기해야 한다"고 촉구했다. 이는 탈레반이 잇따라 국제사회로부터의 정권 인정을 바라며 유화적 제스처를 취하는 상황을 적극적으로 활용해야한다는 발언으로 풀이된다.

앞서 아프간 현지 통신사인 아리아나에 따르면 자비훌라 무자히드 탈레반 대변인은 이날 아프간 독립기념일 기념식에서 "미국을 비롯한 전세계 모든 국가와 우호적 관계를 원한다. 우리는 어떤 나라에도 적대적이지 않다"며 "아프간이 또 다른 위기에 빠지는 것을 막을 수 있도록 포괄적인 시스템을 만드는 작업에 동참해 달라"며 국제사회의 정권 인정과 지원을 호소했다.

