병역문화 개선 합동위 위원 5명 줄 사임

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]병영문화 개선을 위해 출범한 민·관·군 합동위원회(이하 합동위) 위원 5명이 줄줄이 사의를 표명했다. 군 안팎에서는 회의가 열릴 때마다 군이 불리한 부분에 대해 무성의한 답변을 이어가자 위원들이 참여에 의미가 없다고 느꼈다는 후문이다.

20일 국방부에 따르면 합동위는 공군 성추행 피해자 사망 사건을 계기로 만들어진 대책기구다. 박은정 전 국민권익위원회 위원장과 서욱 국방부 장관이 공동위원장을 맡고 4개 분과에 민간 전문가, 시민단체 등 총 80여 명을 위원으로 위촉했다.

하지만 합동위가 6월 28일 출범하자마자 위원 2명이 개인적인 사유라며 돌연 사임으로 표명했다. 이후 출범 45일만인 지난 12일 해군에서 성추행 신고를 한 여군이 사망했다.

합동위는 해군 여군 사망 사건 닷새 만인 17일 긴급 임시회의를 소집했지만, 위원들사이에 불만의 소리가 커지기 시작했다. 사건에 대한 위원들의 질문에 군은 ‘수사 중’이라는 이유로 무성의하게 답변을 내놨다는 것이다. 결국 시민단체에 속한 여성위원 3명은 합동위는 ‘보여주기식’에 불과하고 실질적 피해자 대책을 내놓지 못할 것이라며 사임을 표명했다.

이에 대해 박 위원장은 "몇몇 위원들의 사퇴의사 표명이 합동위원회 전체의 불협화음으로 비춰진 부분은 사실과 다르며 매우 유감스럽게 생각한다"며 "아무리 충격이 크다 할지라도 국민과 언론은 군을 마냥 질타하고 공격하는 것이 아니라, 군이 제 자리에 중심을 잡도록 힘써 도와야 한다"고 말했다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr