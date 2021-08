풋조이(FJ) "F/W시즌 어패럴과 골프화 출시"

"트렌디한 디자인과 기능성을 모두 잡았다."

풋조이(FJ)의 2021년 F/W시즌 어패럴과 골프화다. 보더리스(Borderless)와 캄 테크(Calm Tech)를 더욱 발전시킨 필드 스트릿(Field Street)부터 독특하다. 편안하고 다양한 실루엣을 원하는 골퍼들의 요구를 적극 반영해 언제 어디서나 부담 없이 즐길 수 있는 오버핏 자켓과 9부 팬츠, 조거 팬츠가 탄생했다. 다양한 소재와 컬러감으로 다채로운 착장을 연출한다.

기존 골프웨어에서는 찾아보기 어려운 벨루아, 부클, 코듀로이, 펄 소재를 활용했다. 그린, 퍼플 등 포인트가 되는 컬러감으로 골퍼 개개인의 개성을 살린 룩이 완성됐다. 여기에 프리미어 시리즈 골프화 5종류를 함께 선보였다. 남성용 컬렉션은 가을에 어울리는 브라운 컬러가 포인트, 여성용의 경우 윙팁 디자인을 추가한 제품 3종류를 더했다. 전국 공식 대리점에서 구매할 수 있다.