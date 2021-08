“대졸 수준자 뽑습니다” 한국수력원자력, 2021년도 제2차 신입사원 공채

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력은 대졸수준 신입사원을 대거 뽑는다.

올해로 2번째 일반전형, 해외사업전형, 사회형평전형을 통해 신입사원을 선발한다.

대졸수준 신입사원 선발 인원은 사무와 기술 분야 총 145명이다. 기술 분야 응시자는 원자력, 수력·양수, 신재생, 토건, ICT 부문에 노크하면 된다.

지원서 접수기간은 19일부터 9월 3일 오후 3시까지이다. 지역모집 응시자, 원자력발전소 주변지역주민 가점적용 대상자, 방폐장 유치지역주민 가점적용 대상자는 9월 2일 오후 5시까지 반드시 해당 사실을 확인받은 후 지원서를 접수해야 한다.

신입사원은 1차 전형, 2차 전형, 신체검사 등을 거쳐 오는 12월 최종 합격자를 발표한다. 최종합격 후 3개월간 수습기간을 거쳐 적격 여부 판정 후 정규직원으로 임용될 예정이다.

선발지원 등 상세한 내용은 한국수력원자력 채용 홈페이지를 ‘클릭’하면 확인할 수 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr