합천군, 농아인과의 소통을 위한 립뷰(Lip-View) 마스크 배부

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군에서는 19일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 일반 마스크의 의사소통에 어려운 농아인들을 위해 입 모양이 보이는 립뷰(Lip-View) 마스크 500개를 제작 배부한다.

그간 청각 약자(청각장애인, 어르신 등) 상당수가 민원 업무로 관공서에 방문 시 대화에 어려움을 느끼며 민원 처리에 불편을 겪었다.

특히 청각장애인들은 보통 수어나 입 모양, 표정을 읽어 소통하는데, 일반 마스크 착용 시 입 모양이 보이지 않아 의사소통에 어려움이 있다고 호소함을 고려했다.

군청 및 읍면 민원실에 이번 제작한 립뷰마스크를 비치하고 농아인을 대상으로 하는 수어 통역, 언어치료 등 각종 교육 및 프로그램 운영 시 활용될 수 있도록 농아인 이용시설 및 장애인 관련 단체 등에 배부할 예정이다.

박은숙 주민복지과장은 “입 모양을 볼 수 있도록 제작된 마스크로, 마스크가 일상이 된 지금, 농아인분과의 원활한 의사소통을 위한 립뷰 마스크가 또 하나의 배려가 돼 일상생활 속의 불편을 덜어 드렸으면 좋겠다”고 전했다

이에 최효성 농아인협회지 회장은 “합천 농아인들을 대표해 코로나19 장기화함에 따라 자칫 소외될 수 있는 농아인에 대한 군의 세심한 배려에 감사드린다”고 전했다.

군에서는 앞서 청각장애인 등 장애인들이 민원실 이용에 불편함이 없도록 장애인을 위한 편의용품(확대경, 보청기, 점자 민원 안내책 자동)을 군청 및 읍면 민원실에 비치한 바 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr