아우디 '더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로' 출시 6475만원부터

[아시아경제 이창환 기자] 아우디가 중형 프리미엄 SUV(스포츠유틸리티차량)인 '더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로(The new Audi Q5 40 TDI quattro)'와 '더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로 프리미엄(The new Audi Q5 40 TDI quattro Premium)'을 출시한다고 19일 밝혔다.

두 모델 모두 2.0L 4기통 디젤 직분사 터보차저(TDI) 엔진과 7단 S트로닉 자동 변속기를 탑재했다.

최고출력 204력, 최대 토크40.78kg.m의 주행성능을 발휘하며, 정지상태에서 100km/h까지 가속하는데 7.6초가 소요된다.

최고 속도는 222km/h, 연비는 복합연비 기준 12.8km/l (도심연비 11.5km/l, 고속연비 14.9km/l)다.

스포티함에 아우디의 고품격 감성을 더한 디자인

더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로의 외관은 낮게 위치한 팔각형 싱글프레임과 더 커진 측면 공기흡입구, 크롬 윈도우 몰딩, 파노라믹 선루프 등을 통해 유려하면서도 강인한 모습이다.

아우디의 LED 기술이 집약된 ‘매트릭스 LED 헤드라이트’와 ‘LED 테일라이트’는 촘촘하게 배열된 다이내믹 턴 시그널이 적용돼 차체의 윤곽을 강조했다.

‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로’에는 알루미늄 롬버스 인레이를, ‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로 프리미엄’에는 피아노 블랙 인레이와 블랙 헤드라이닝 등 실내에도 프리미엄 브랜드 이미지를 강조하는 요소들을 갖췄다.

다양한 안전 및 편의 사양도 기본으로 탑재됐다.

두 모델 모두 주행 중 사각지대나 후방에 차량이 근접해오면 사이드 미러를 통해 경고 신호를 보내는 ‘사이드 어시스트’를 비롯해 운전자가 반응하지 않으면 자동으로 제동하는 아우디 ‘프리센스 시티’, ‘전후방 주차 보조시스템’ 등을 탑재해 편리한 주행을 돕는다.

‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI’에는 크루즈 컨트롤과 후방 카메라가, ‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로 프리미엄’에는 어댑티브 크루즈 컨트롤과 액티브 레인 어시스트, 헤드업 디스플레이, 360도 서라운드 뷰 카메라 및 파크 어시스트 등이 들어갔다.

‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로’의 가격은 6475만1000원, ‘더 뉴 아우디 Q5 40 TDI 콰트로 프리미엄’의 가격은 7064만1000원이다.(부가세 포함, 개별 소비세 인하 적용 기준)

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr