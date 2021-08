美 내달부터 전국민 부스터샷

2차 접종 후 8개월 뒤 접종

바이든 "다른 나라 공급 확대"

[아시아경제 조현의 기자] 미국이 다음 달부터 전 국민에게 코로나19 백신 부스터샷(추가접종) 접종을 시작한다.

로셸 월렌스키 미 질병통제예방센터(CDC) 국장, 재닛 우드콕 식품의약국(FDA) 국장대행, 앤서니 파우치 국립알레르기·전염병연구소(NIAID) 소장 등은 18일(현지시간) 공동성명을 내고 오는 9월20일부터 부스터샷을 제공하겠다고 말했다.

미 보건당국은 백신의 예방 효과가 시간이 갈수록 감소하는 가운데 델타 변이의 확산세와 맞물리면서 경증 혹은 중간 수준 질환에 대한 보호 효과가 약화한다는 점이 데이터를 통해 드러났다고 밝혔다.

이들은 성명에서 "중증 질환과 입원, 사망에 대한 현재의 보호 효과는 앞으로 수개월 뒤 줄어들 수 있고 특히 고위험군이나 접종 초기에 맞은 사람들이 그럴 것"이라며 "백신의 보호 효과를 극대화하고 지속성을 연장하기 위해 부스터샷이 필요하다고 결론 내렸다"고 했다.

접종 대상은 화이자나 모더나 백신을 2차 접종한 뒤 8개월이 지난 사람들이다. 지난해 12월 접종을 시작했을 당시 백신을 맞았던 의료종사자, 요양원 거주자, 고령자 등이 부스터샷 첫 접종 대상에 해당할 것으로 보인다.

보건당국은 얀센 백신 접종자 역시 부스터샷이 필요할 것으로 보고 있다면서도 아직 데이터를 검토 중인 만큼 향후 구체적인 접종 계획을 밝힐 예정이라고 전했다.

미국은 전 국민 부스터샷 접종을 위한 충분한 물량을 보유하고 있다. 제프 자이언츠 백악관 코로나19 대응조정관은 이날 "부스터샷 역시 무료로 제공될 것"이라며 "모든 미국인에게 주기에 충분한 양의 백신이 있다"고 했다.

세계보건기구(WHO)는 공급 불균형을 이유로 부스터샷 접종에 반대하고 있지만 부스터샷 접종 계획을 밝히는 국가들은 늘고 있다. WHO는 부스터샷에 대해 "구명조끼가 하나도 없는 사람들은 익사하게 놔두면서 이미 갖고 있는 사람들에게는 또 나눠주는 꼴"이라고 꼬집었다.

조 바이든 대통령은 이 같은 비판을 의식한 듯 "다른 나라들이 첫 번째 접종을 할 때까지 미국이 세 번째 접종(부스터샷)을 하면 안 된다고 하는 일부 세계 지도자들의 주장에 동의하지 않는다"고 말했다.

그러면서 다른 나라에 대한 백신 공급을 확대하겠다고 밝혔다. 기존에 전 세계적으로 6억회분 이상을 기부하겠다고 약속했는데 이를 더 확대한다는 것이다.

바이든 대통령은 미국이 코로나19 백신을 국외에 기부해온 점을 언급하면서 "우리는 미국을 돌보면서 동시에 세계를 도울 수 있다"고 강조했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr