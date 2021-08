송영길 “정세균, 중도층 확장할 후보” 정세균 “정권 재창출 노력”

[아시아경제 전진영 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 18일 여권 대선주자 정세균 전 국무총리와 여의도 만찬 회동을 갖고 대선 정권 재창출에 뜻을 모았다. 송 대표는 대권 주자들과 차례로 만찬 회동을 열고 있다.

송 대표는 약 1시간 30분에 걸친 회동이 끝난 뒤 기자들과 만나 “안희정 후보가 포괄한 중도층을 어떻게 민주당이 확장할 것인가. 그런 것을 감당할 수 있는 후보 중 한 분이 저는 정 전 총리라는 생각이 들고 그런 역할이 필요하다는 말씀도 드렸다”고 말했다.

정 전 총리는 “정권 재창출을 해야한다는 공감대를 확실하게 다시 확인했다”며 “특히 경선 이후 후보가 나왔을 때 그 후보를 중심으로 해서 선거 승리를 이끌도록 우리가 함께 잘 손잡고 노력하겠다”고 밝혔다.

정 전 총리가 경선 과정에서 이의를 제기했던 만큼 이같은 오해를 불식시키기 위한 대화도 오고간 것으로 보인다. 송 대표는 “앞으로 정세균 캠프를 총괄하는 김민석 의원과 잘 소통해 오해가 없도록 하겠다. 상황이 있으면 바로 소통하기로 했다”고 했다.

이에 정 전 총리도 “평소에 여러 가지 미흡한 점이나 아쉬운 점이 있으면 풀고 원팀이 돼 문재인 정부를 성공시키고 대선 승리를 이루도록 함께 지혜를 모으겠다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr