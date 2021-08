현대오일뱅크, 코스피 입성 삼수 도전

[아시아경제 지연진 기자]현대오일뱅크가 유가증권시장에서 기업공개(IPO)를 추진한다.

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대오일뱅크는 전날 오후 NH투자증권과 KB증권, 크레디트스위스(CS)를 대표 주관사로 선정했다. 미래에셋증권과 뱅크오브아메리카는 공동 주관사로 이름을 올렸다. 예상 몸값만 8조~10조원에 달할 것으로 추정되며 상장 직전 인수단도 별도로 뽑을 것으로 알려졌다.

현대오일뱅크가 상장을 추진한건 이번이 세 번째다. 2012년과 2017년 두 차례 주관사를 뽑았지만 증시에 입성하지는 않았다. 2012년엔 국제 유가 하락으로, 2017년엔 지분 매각으로 상장 작업이 각각 중단된 바 있다. 현대오일뱅크는 2019년 사우디아라비아 '아람코'에 지분 17%를 매각해 1조3749억원의 실탄을 확보했다.

시장 상황도 좋다. 실적 추이가 좋아 기업가치 산정에 유리한 시점이라는 분석이다. 연결 기준 반기 누적 매출액은 9조4805억원으로 전년 동기 대비 약 1.4배 불어났다. 영업이익은 같은 기간 6784억원으로 흑자 전환됐다. 작년에 영업손실과 순손실을 거둔 점을 감안하면 턴어라운드에 성공한 셈이다.

현대오일뱅크의 기업가치는 8조~10조원으로 전망된다. 앞선 2019년 아람코를 투자자로 유치하며 약 8조원의 몸값을 책정한 바 있다. 2년 전 대비 실적 개선세가 뚜렷하고 유가 및 정제 마진도 오를 가능성이 높다. 회사 측이 목표로 하는 기업가치에 도달하기에 최적의 타이밍인 셈이다.

