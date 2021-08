허경영, 백마 타고 등장해 출마 선언 "이 나라는 내가 지키겠노라"

"정권 교체, 허경영 아니고서야 희망 없다"

안철수 향해 "나라의 보배…단일화 제안"

[아시아경제 나예은 기자] 허경영 국가혁명당 명예대표가 18일 세번째 대선 출마를 선언했다.

허 대표는 이날 경기 고양시 행주산성 대첩문 앞에 장군 옷을 입고 백마를 타고 등장해 대선 출마를 선언했다. 출마 선언장 뒤에는 허 대표와 함께 '내가 이 나라를 지키겠노라, 난세영웅 허경영'이라는 문구가 쓰여 있었다.

그는 이후 정장으로 갈아입고 '행주치마'라며 빨간색 앞치마를 입고 회견문을 읽었다.

허 대표는 "정권 교체는 허경영이 아니고서야 희망이 없다"며 "당선되면 취임 2개월 안에 만 18세 이상 모든 국민에게 1인당 긴급생계지원금 1억원을 주고, 매월 국민배당금 150만원을 주겠다"는 공약을 내걸었다.

이어 "결혼하면 1억원과 주택자금 2억원, 출산하면 1인당 5000만원을 주겠다"며 "돈 때문에 결혼하지 못하는 젊은이들이 제 TV 등장을 눈 빠지도록 기다린다"고 주장했다.

그는 자신이 지난 4월 서울시장 재보선에 출마할 당시 종합소득세 19억7000만원을 납부해 후보 중 납세 1위를 했고, 자신이 1인 주주인 '하늘궁'은 법인세 약 28억원을 냈다며 "탁월한 예지력과 경영 능력이 있다"고 말했다.

그는 "한해 550조원 정도 예산에서 70%를 절약하면 385조원이 남는다"며 여기에 교도소를 90% 줄이고, 재산비례 벌금제로 바꿔 연간 100조원을 확보하고, 탈세 방지책으로 200조원 세금을 걷는 등 매년 758조원의 재원을 확보할 수 있다고 했다.

허 대표가 왜구의 침략에 맞서 칼싸움을 하는 퍼포먼스도 열렸다. 달려드는 왜군을 물리치는 연기를 한 허 대표는 "이 나라는 내가 지키겠노라"라고 외쳤다. 왜구의 침략에 맞서 싸우던 선조들의 넋과 국가 개혁의 결의를 다지는 취지에서 행주산성을 출정식 장소로 정했다는 게 허 대표 측 설명이다.

앞서 허 대표는 전날(17일) 대선 출마에 앞서 미리 공개한 출마회견문에서 국민의당 안철수 대표를 향해 단일화 경선을 제안하기도 했다.

그는 "존경하는 안 대표님께 정중하게 제안한다. 국가혁명당과 국민의당이 서로가 추구하는 정책에 대한 토론과 국민의 뜻을 묻는 국민 경선을 통해 단일화할 것을 제안한다"며 "안 대표는 이 나라의 보배이고, 약자를 대변하는 참신한 정치 지도자"라고 말했다.

한편 허 대표는 지난 1997년과 2007년 대선에 출마해 각각 7위로 낙선했다. 지난 4·7 재보선에서도 3위로 낙선했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr