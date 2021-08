이인영 "이번 하반기 매우 중요…北, 유연한 태도로 협상장 나와야"

[아시아경제 이지은 기자] 이인영 통일부 장관은 남북미가 올해 하반기 새로운 변화를 만들지 못하면 한반도 평화프로세스 추동력이 약해질 수 있다며 북한이 유연한 태도로 협상장에 나오기를 촉구했다.

이 장관은 18일 성북구 고려대학교에서 열린 '2021 한국정치세계학술대회' 기조연설에서 "의미 있고 지속가능한 평화의 결실을 만들어내기 위해서는, 그 '과정'이 시작되는 시점으로서 이번 하반기가 매우 중요하다"며 이같이 말했다.

이 장관은 "빠른 시일 내에 남북간 실질적인 대화가 재개된다면 9월 남북 유엔동시가입 30주년, 10월 주요20개국(G20) 정상회의, 12월 남북기본합의서 채택 30주년, 그리고 내년 2022년 2월의 베이징 동계올림픽을 남북협력 재개와 신뢰구축의 매우 중요한 계기로 만들어 나갈 수 있을 것"이라고 강조했다.

그러면서 "그러나 교착된 상황이 지속된다면 이 같은 전환의 기회를 놓칠 것"이라며 "올 하반기부터 본격화 될 우리의 대선 정치일정과 내년 하반기에 예정되어 있는 미국 중간선거 등의 영향, 그리고 어쩌면 미중 전략경쟁이 본격화 되는 등의 변수로 한반도 평화프로세스 추진 동력은 약화될 소지도 높아 보인다"고 우려했다.

이 장관은 "결론적으로 남북미가 올 하반기에 '새로운 변화'를 만드는 것이 교착이 장기화되고 구조화 되는 경로를 피하면서 평화와 협력을 향한 더 좋은 정세의 사이클로 진입할 수 있는 가장 최적화된 선택"이라고 내다봤다.

이를 위한 우리 정부의 정책 방향으로는 '진정성 있는 일관성'을 제시하며 "정부는 지금까지 그래왔듯이 정책기조와 원칙들을 일관되게, 지속적으로 견지하며, 남북관계 발전과 한반도 평화정착이라는 목표를 향해 뚜벅뚜벅 나아가고자 한다"고 강조했다.

이 장관은 "우리는 지난 성과와 좌절의 경험까지도 모두 자산으로 해서 다시 한반도 평화프로세스의 진전을 위해 나설 준비가 되어 있다"며 "북한도 유연하고 적극적인 태도로 협상의 장에 나와서 비핵화와 제재완화, 북미관계 정상화, 남북관계 진전 등을 어떻게 협상하고 대화할 것인지, 그 실질적인 논의의 장으로 하루빨리 나올 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr