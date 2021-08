경찰, 19~20일 유흥시설 불법영업 일제 단속 실시

'방역 사각지대' 유흥시설 대상

이틀간 가용 경찰력 최대 투입

방역수칙위반 행위 집중 단속

[아시아경제 유병돈 기자] 서울경찰청은 오는 19일부터 이틀간 코로나19 확산 방지를 위한 유흥시설 불법영업 일제 단속에 나선다고 18일 밝혔다.

이는 경찰의 지속적인 단속에도 불구하고 방역 사각지대로 지목된 유흥시설의 불법영업 사례가 잇따르고 있는 데 따른 조치로 풀이된다.

이에 따라 경찰력을 집중 투입해 실효성 있는 강력한 단속을 실시하는 한편, 시민들에게 단속계획을 알림으로써 자발적 방역수칙 준수 분위기를 조성하기 위함이다.

이번 단속은 19일과 20일에 걸쳐 생활안전·수사·지역경찰, 경찰관 기동대 등 가용 경찰력을 최대한 투입, 강남권을 비롯해 서울 전역의 유흥시설, 노래연습장의 무허가 영업, 집합금지·제한 등 방역수칙위반 행위에 대해 집중적으로 이뤄진다.

최관호 서울경찰청장은 “앞으로도 정부의 방역 정책과 시민의 우려에도 아랑곳하지 않는 유흥시설의 불법행위를 중점 대상으로 하여 강력하고 주기적인 단속을 전개해 나가겠다”며 시민들의 자발적인 동참과 협력을 당부했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr