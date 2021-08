'구조조정 모범생' 두산, 차입금 5000억 남았다…연내 채권단 관리 졸업

3兆 차입금 중 2분기말 기준 1.6兆 상환 완료

인프라코어 매각대금 감안 시 차입금 5000억원대로 줄어

핵심 계열사 매각 및 유상증자 단행

속도있는 구조 조정으로 1년반만 조기 졸업 기대

[아시아경제 우수연 기자]재계의 ‘구조조정 모범생’으로 불리는 두산그룹이 혹독한 구조조정을 마치고 연내 채권단 관리 조기졸업을 눈앞에 두고 있다. 이번 주 두산인프라코어 지분 양도가 마무리되면 차입금 잔액이 5000억원대까지 줄면서 재무구조 개선 이행에 성공적인 마침표를 찍을 전망이다.

18일 두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 21,100 전일대비 450 등락률 +2.18% 거래량 3,406,338 전일가 20,650 2021.08.18 12:01 장중(20분지연) 관련기사 두산중공업, 英 수처리 사업 수주…"1800억원 규모"두산중공업, 中 텐완 원전 지진자동정지설비 공급 계약 체결[클릭 e종목]두산중공업, 본업 안정화…결국 시간의 문제 close 반기보고서에 따르면 올해 2분기 말 기준 두산그룹이 산업·수출입은행 등 채권단으로부터 빌린 차입금 잔액은 1조3969억원으로 나타났다. 총 3조원의 차입금 중 1조6000억원가량을 1년 만에 상환 완료한 것이다.

여기에 이달 19일 들어올 8500억원의 두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 16,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 668,792 전일가 16,000 2021.08.18 12:01 장중(20분지연) 관련기사 두산인프라코어, 중동서 건설기계 총 62대 수주 "시장점유율 10% 목표"[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일두산인프라코어, 2분기 영업익 1091억원…전년 比 19.4% ↑ close 매각 대금까지 감안하면 차입금 잔액은 5000억원대 중반으로 줄어든다. 두산중공업은 인프라코어 매각 대금을 채권단 긴급운영자금 상환에 우선 사용할 계획이며 이를 통해 분기당 100억원가량의 이자 비용 절감이 기대된다. 또 남은 차입금 5000억원이 두산중공업의 올해 상반기 영업이익(5078억원)과 비슷한 수준이라는 점을 감안하면 두산그룹은 올 하반기 자체적인 사업 수익만으로도 모두 갚을 수 있다는 계산이 나온다.

지난해 6월 두산그룹은 채권단으로부터 긴급자금 3조원을 지원받는 조건으로 재무구조 개선 약정을 체결했다. 당초 산은이 제시한 기간은 3년이었다. 통상 1년 내 구조조정을 마치라고 압박하던 과거 관행과는 달리 충분한 시간을 두고 제대로 된 체질 개선을 꾀하라는 주문이었다.

하지만 IMF 외환위기 당시 과감한 사업재편의 효과를 경험했던 두산그룹은 채권단의 주문보다 더욱 빠르고 혹독한 구조조정을 단행했다. 클럽모우CC, 두산타워, 두산솔루스, 두산모트롤BG 등 그룹의 알짜 사업을 잇따라 매각했으며 핵심 계열사인 두산인프라코어까지 현대중공업-KDBI 컨소시엄에 넘겼다. 동시에 1조3000억원 규모의 두산중공업 유상증자를 실시해 추가 자금을 확보했으며 오너 일가도 6000억원 규모의 두산퓨얼셀 보유 지분을 무상 증여하며 힘을 보탰다.

속도감 있는 재무구조 개선안 이행을 통해 두산그룹은 당초 예상보다 1년 반을 앞당겨 연내 채권단 관리 체제에서 벗어날 전망이다. 개선안 발표 직후 박정원 두산그룹 회장은 임직원들에게 보낸 메시지에서 "하루 빨리 위기 상황을 극복하고 목표한 바를 이루어냄으로써 임직원들의 희생에 보답할 것을 약속드린다"고 강조한 바 있다.

한편 구조조정 효과뿐만 아니라 그룹 계열사의 자체 사업도 완연한 회복세다. 최근 두산중공업은 2분기 연속 영업익 흑자 달성에 성공했으며 올해 상반기에만 2조3000억원이 넘는 수주를 달성했다. 올해 연간 수주 목표 금액을 전년비 57% 늘어난 8조6000억원으로 제시했으며 내년과 내후년에도 8조원대 수주를 내다보고 있다. 지주사 ㈜ 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 89,300 전일대비 400 등락률 +0.45% 거래량 33,987 전일가 88,900 2021.08.18 12:01 장중(20분지연) 관련기사 ㈜두산, 청소년 정서함양 프로그램 '시간여행자' 전시회 개최 '주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴'반도체 슈퍼사이클에 알짜 계열사 떴다 close 도 반도체 핵심소재(동박적층판)를 생산하는 전자BG사업에서 역대급 실적을 기록하며 2분기 연속 흑자 기조를 이어가고 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr