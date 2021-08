LS엠트론, 상반기 영업이익 208억원…흑자 전환

[아시아경제 김흥순 기자] 산업기계와 첨단부품 제조를 전문으로 하는 LS엠트론은 연결기준 올해 상반기 매출 5262억원, 영업이익 208억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 37.4% 증가했고, 영업이익은 흑자 전환했다.

LS엠트론이 주력으로 내세우는 트랙터 사업은 세계 최대 시장인 북미에서 전년 동기 대비 매출이 30% 이상 성장하는 성과를 올렸다. 가정용 소형 트랙터 수요가 증가하면서 북미에서만 이미 1만대 이상의 수주 잔량을 확보했다. LS엠트론은 제때 물량을 납품하기 위해 내년 상반기까지 공장 가동률을 최대로 운영한다는 방침이다.

국내 시장에서는 세일즈 클라우드를 통해 본사와 120여개 지역 대리점 간 협업 효율성을 높였고, 데이터 중심의 영업 관리 시스템을 구축했다고 설명했다. 작업 편의성을 높이고 신기능이 장착된 프리미엄 대형 제품 'XP-AUTO MODE 트랙터'와 'T5·T6-DCT 트랙터'를 출시해 시장의 관심도 얻고 있다.

LS엠트론은 가까운 미래에 핵심 성장 동력이 될 자율작업 트랙터 'LS 스마트렉'과 원격관리 서비스 '아이트랙터'를 통해 농업 첨단화에도 기여한다는 방침이다.

또 다른 주력 제품인 사출기도 북미 시장에서 전년 대비 두 배의 매출 성장을 기록했다. 올해 하반기에는 전동식 모델 'the ONE-E'을 출시할 예정이다. 또 전자부품 사업에서도 글로벌 주요 업체로부터 제품력을 인정 받아 판매가 지속적으로 확대되고 있다고 덧붙였다.

LS엠트론 관계자는 "지금까지는 트랙터, 사출, 전자부품 등 미래 성장을 위한 기반 구축에 주력했다"며 "앞으로는 전통적인 제조업 분야에 빅데이터, 인공지능(AI) 기술 등을 접목해 디지털 역량을 강화하고, 고객에게 차별화된 가치를 제공할 것"이라고 말했다.

