이준석 "내가 손가락 튕기면 윤석열 정리되나…정리는 갈등 해소 의미"

"윤석열 전 검찰총장과의 갈등상황 정리된다는 의미"

"대선 후보를 어떻게 정리할 수 있냐"

"원희룡, 선간위원장 곤란하다 발언해…부적절하다고 지적했다"



[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 17일 윤석열 전 검찰총장 ‘정리’ 발언을 해명했다. 윤 전 총장과 ‘갈등 상황이 정리된다’라는 취지의 발언일 뿐이라고 설명했다.

이 대표는 이날 국회방송 ‘뉴스N’에 출연해 원희룡 전 제주도지사가 공개한 윤 전 총장 정리 발언 전후 상황을 소개했다. 그는 "원 전 지사가 자신 있다면 앞에 윤 전 총장이 정리된다고 말했다고 확실하게 이야기 해달라"면서 "그 문장을 그대로 옮기면 ‘최근에 저쪽에서 입당 문제 그런 상황 있는데 최근 여론조사 보더라도 이 상황 곧 정리될 겁니다’라고 했다"는 것이다.

이어 "여론조사란 건 당내갈등 상황 불거지면서 후보 지지율도 잦아든 측면이 있고 이 갈등이 서로에게 도움이 안 된다는 거 알면 캠프도 격앙도니 분위기가 자제할 것이라는 이야기"라면서 "윤 전 총장이 정리했다는 발언을 했을 리 없고, 제가 전화통화에서 그런 말을 했겠냐"고 말했다.

이 대표는 "제가 어떻게 대선 후보를 정리하냐"며 "손가락 튕기면 정리하는 능력이라도 있는 거냐"라고 말했다. 이 대표가 언급한 손가락은, 영화 ‘어벤져스 : 인피니티 워’에서 등장한 악당 타노스 이야기를 언급한 것이다. 타노스는 손가락 하나만 튕기는 것으로 우주 생명체의 절반을 ‘정리’할 수 있다.

이 대표는 그동안 우호적 관계를 맺어왔던 원 전 지사와의 갈등 상황이 배경을 경선 선거관리위원장 문제로 꼽기도 했다. 그는 "원 전 지사가 모 인사는 곤란하다는 발언을 해서 제가 그런 말씀 하시는 것은 부적절하다는 취지의 말씀을 드렸다"고 소개하기도 했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr