한컴 2분기 영업익 175억원…전년比 36.2% 감소

[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터가 2분기 매출 1070억원, 영업이익 175억원을 기록했다고 17일 밝혔다. 이는 전년 대비 3.3%, 36.2% 감소한 수치다.

지난해 코로나19 영향 등으로 급격히 증가했던 한컴라이프케어의 마스크 매출이 감소하면서 연결기준 실적에도 반영된 탓이다.

다만 한컴은 별도 기준으로는 매출액 309억원, 영업이익 145억원을 기록하면서 전년 대비 각각 7.8%, 31.9% 성장을 달성했다. 별도기준 영업이익률은 47%로 5년내 가장 높은 수치를 기록했다.

한컴은 한컴오피스의 기업간거래(B2B) 신규고객 증가와 함께 클라우드 기반 웹오피스가 네이버 웨일, 마이박스, NHN두레이 등에 탑재되면서 지속적으로 성장세를 이어갔다.

한컴MDS는 수익성 개선 흐름을 보였다. 매출 394억원, 영업이익 21억원을 올렸다. 각각 전년대비 20.7%, 442.3% 증가한 수치다.

한컴은 하반기 클라우드 분야의 비중을 높여나간다는 계획이다. 특히 B2B 신규고객 확산세를 클라우드 분야로 확대한다. NHN을 통해 확보한 클라우드 기반 협업플랫폼 '두레이'에 대한 독점영업권으로 클라우드 플랫폼 확장 전략에 나선다. 한컴은 '한컴웍스'도 연내 출시한다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr