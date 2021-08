[아시아경제 이정윤 기자] 술에 취한 상태로 모르는 여성을 따라가 성추행과 폭행을 하고 휴대전화를 훔쳐 달아난 30대 남성이 경찰에 구속됐다.

서울 송파경찰서는 강제추행치상 등의 혐의로 A씨를 구속했다고 17일 밝혔다.

A씨는 지난 7일 오후 11시 30분께 송파구 마천동의 한 길가에서 피해자를 따라가 성추행하고 바닥에 넘어뜨려 폭행한 뒤 휴대전화를 훔쳐 달아난 혐의를 받는다.

경찰은 추적 끝에 지난 14일 오전 7시 20분께 경기 양주시의 한 아파트 주차장에서 A씨를 검거했다.

