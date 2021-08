文 대통령 "언론자유는 민주주의의 기둥…비판·성찰로 저널리즘 본령 지켜야"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 17일 한국기자협회 창립 57주년을 맞아 기자협회에 보낸 축하 메시지에서 "언론자유는 민주주의의 기둥"이라고 밝혔다.

문 대통령은 "언론이 시민을 위해 존재하는 한 언론자유는 누구도 흔들 수 없다"며 "언론환경에 디지털화와 같은 변화의 물결이 거세질수록, 공정하고 정확한 보도가 더욱 소중하다"고 밝혔다.

이어 "한국기자협회는 '기자협회보' 폐간 등 숱한 억압에도 굴하지 않았고, 강제해직된 동료들과 함께 독재권력에 맞섰다"며 "진실을 외면하지 않은 기자들의 용기와 열망이 뿌리가 되어 오늘날 한국언론은 세계언론자유지수 아시아 1위라는 값진 성과를 일궈냈다"고 말했다.

문 대통령은 "한국언론이 끊임없는 비판과 성찰로 저널리즘의 본령을 지켜낸다면 국민들은 자유를 향한 한국언론의 여정에 굳건한 신뢰로 함께할 것"이라며 "정부는 여러분이 전하는 목소리에 귀 기울이며 언론자유와 민주주의 발전을 위해 언제나 함께하겠다"고 밝혔다.

