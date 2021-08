보령제약, 1002억 규모 겔포스 중국 독점 판매계약 체결

[아시아경제 이선애 기자] 보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 18,000 전일대비 100 등락률 +0.56% 거래량 615,968 전일가 17,900 2021.08.17 14:06 장중(20분지연) 관련기사 의약품 무역수지 사상 첫 흑자… 셀트리온 '램시마·허쥬마·트룩시마' 견인[이번 주 유상증자] 7월 둘째 주 공모 일정조병철 연세의대 종양내과 교수, 보령암학술상 수상자 선정 close 은 시노팜(중국 국무원국유자산감독관리위원회(SASAC) 직속기업)과 1002억1470만원 규모의 보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 18,000 전일대비 100 등락률 +0.56% 거래량 615,968 전일가 17,900 2021.08.17 14:06 장중(20분지연) 관련기사 의약품 무역수지 사상 첫 흑자… 셀트리온 '램시마·허쥬마·트룩시마' 견인[이번 주 유상증자] 7월 둘째 주 공모 일정조병철 연세의대 종양내과 교수, 보령암학술상 수상자 선정 close 겔포스(포스겔) 중국 독점판매계약 체결 공급계약을 체결했다고 17일 공시했다. 이는 최근 매출 대비 17.84%에 해당하는 규모로 계약기간은 이날부터 오는 2026년 8월17일까지다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr