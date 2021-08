대동, 상반기 영업익 501억 “반기 최대 실적”

디지털 전환과 더불어 수출 호조로 시장 확장 발맞춰

스마트 모빌리티 본격화 및 스마트 팜 사업 준비

[아시아경제 김희윤 기자] 국내 1위 농기계 기업 대동이 올해 상반기 창사 이래 최대 실적을 기록했다.

17일 대동은 상반기 영업이익이 501억원으로 전년 동기 대비 17.1% 증가했고, 매출액도 6352억원으로 전년 동기 대비 29.1%로 늘었다고 공시했다. 2분기 매출도 단일 분기 최대 실적이다. 2분기 영업이익과 매출은 각각 238억원과 3380억원으로 집계됐다.

대동은 이 같은 성과 배경으로 대형·디지털·수출 3가지 키워드가 주효했다고 분석했다. 실제 대동은 대형 및 첨단농기계 시장의 확장에 발맞춰 올 상반기 국내 최초 130~140마력대 자율주행 트랙터 HX시리즈를 출시했다.

또한 대동은 농기계 원격 관리 점검 시스템인 '커넥트(Connect) 서비스' 등을 선보이며 국내 디지털 농업을 선도하고 있다. 해외에서도 좋은 성과가 이어졌다. 특히 북미 트랙터·운반차 판매량만 소매 기준 약 1만800대를 기록했다. 지난해 같은 기간 대비 약 23.1% 증가한 수치다.

이 같은 흐름을 이어 대동은 올 하반기 공격적인 시장 확대를 실시할 계획이다. 먼저 국내 대형 농기계 석권을 위해 100~120마력대의 HX트랙터와 선회자율주행 기능의 트랙터 출시를 앞두고 있다. 또 커넥트 서비스를 중형 트랙터까지 확대할 예정이다. 해외에서는 Δ스포츠 마케팅 Δ전시 체험쇼 Δ딜러 대회 등을 추진해 브랜드 파워를 강화하고 우수 딜러망를 더욱 넓힌다는 방침이다.

특히 그룹 차원에서 추진 중인 스마트 모빌리티 신공장은 2022년 완공을 목표로 대구국가산업단지(대구 달성군 구지면)에 4분기 착공할 예정이다.

원유현 대동 총괄사장은 "하반기에도 기존 농기계 사업을 위한 새로운 제품, 서비스, 영업 활동을 강화하고 스마트 모빌리티과 스마트 팜 등 신성장 동력도 착실히 추진해 성장을 지속하겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr