하이트진로, ‘2021뉴질랜드 한인의날 K-페스티벌’후원사 참여

[아시아경제 임혜선 기자] 하이트진로는 지난 14일(현지시간) 뉴질랜드 오클랜드에서 열린 ‘2021 뉴질랜드 한인의 날 K-페스티벌’의 후원사로 참가해 브랜드 홍보 활동을 펼쳤다고 17일 밝혔다.이번 행사는 지난해 11월 예정이었으나 코로나19확산에 따라 연기됐다.

하이트진로는 뉴질랜드 내 K-푸드에 대한 관심이 증가하는 트렌드에 주목하고 이번 페스티벌을 통해 ‘참이슬’ 브랜드를 직접 경험할 수 있는 기회를 제공,인지도를 높인다는 전략이다 .특히 달콤한 술을 좋아하는 현지 젊은층에게 과일리큐르를 다양한 방법으로 소개하고 뉴질랜드 시장 공략을 본격화할 예정이다.

효과적인 브랜드 노출을 위해 ‘K-페스티벌’행사장 입구에 대형 스크린을 설치해 참이슬 글로벌 TV광고를 상영했고,참이슬 제품과 진로 두꺼비 LED포스터를 활용한 인테리어와 포토월을 설치해 참가자들의 눈길을 끌었다.

또, 행사장 내 시음부스를 마련해 참이슬,진로이즈백,에이슬 시리즈 과일리큐르를 제공해 부스를 찾은 3000여명의 현지 소비자들에게 K소주를 선보였다.

하이트진로는 이번 축제를 통해 교민뿐만 아니라 현지인에게도 참이슬 브랜드의 젊고 역동적인 브랜드 이미지를 각인시키고,한식당과 연계한 프로모션 및 시음 이벤트도 적극적으로 진행할 계획이다.

