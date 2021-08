[아시아경제 박철응 기자] 국민의힘은 국회부의장 후보자에 5선 최다선인 정진석 의원이 단독 입후보했다고 16일 밝혔다.

국회상임위원장 후보자에는 3선 의원들 간 대화와 상호조정을 통해 정했다고 한다. 정무위원장에는 윤재옥 의원, 교육위원장 조해진 의원, 문화체육관광위원장 박대출 의원, 환경노동위원장 이채익 의원, 국토교통위원장 이헌승 의원, 예산결산특별위원장 이종배 의원 등이 단독 입후보했다.

다만 농림축산식품해양수산위원장 후보로는 3선 김태흠 의원과 4선 홍문표 의원이 함께 입후보했다.

단독 후보의 경우 오는 18일 의원총회에서 찬반투표 없이 만장일치로 추대할 예정이며, 복수 후보의 경우 경선을 통해 선출한다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr