[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)는 최근 광주광역시 남구 방림동의 ‘성요셉의 집’을 방문해 취약계층 가정 40가구에 도시락을 배달하는 ‘사랑의 급식 봉사’를 펼치고, 시설 안팎의 청소 및 환경 정리 등을 실시하는 재능기부 봉사를 실시했다.

