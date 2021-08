LGU+, 내일부터 Z플립3·Z폴드3 사전예약…1억원 경품 룰렛

[아시아경제 조슬기나 기자]LG유플러스는 삼성전자의 신형 스마트폰 '갤럭시 Z플립3', 갤럭시 Z폴드3'의 사전 예약가입을 8월 17일부터 23일까지 일주일간 실시한다고 16일 밝혔다.

예약 가입은 전국 LG유플러스 매장 또는 공식 온라인몰 유샵(U+Shop)에서 가능하다. 8월 24일부터 27일까지는 사전 예약 고객을 대상으로 순차적으로 개통이 진행되고, 27일에는 일반 고객을 대상으로 서비스 가입을 받는다.

이번에 출시되는 Z플립3 색상은 크림, 팬텀 블랙, 그린, 라벤더 4종, Z폴드 색상은 팬텀 블랙, 팬텀 그린(256GB 한정), 팬텀 실버 3종이다.

◆디올백·에어드레서 등 역대급 규모 경품 증정

LG유플러스 공식 온라인몰 유샵은 갤럭시 Z플립3 또는 Z폴드3 사전예약 후 개통을 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 1억원 상당의 경품을 증정하는 룰렛 이벤트를 진행한다.

Z플립3 개통 고객에게는 디올 마이크로 새들백(3명), 삼성 갤럭시탭 S7 FE(5명), 루이스폴센 플로어 램프(8명), 다이슨 에어랩 스타일러(10명), 롯데백화점 상품권(3만원, 700명)을, Z폴드3 개통 고객에게는 삼성 더 세로 43인치 TV(3명), 갤럭시탭 S7 FE(5명), 에어드레서(8명), 플레이스테이션5 디스크에디션(10명), 롯데백화점 상품권(3만원, 700명)을 제공한다.

오는 17일 온라인 라이브방송 ‘유샵Live’에는 국내 최대 힙합 레이블 AOMG 인기 아티스트이자 LG유플러스 갤럭시 Z 시리즈 광고모델 ‘사이먼 도미닉’이 출연해 갤럭시 Z 시리즈 특장점에 대해 다룬다.

방송 중 채팅만 참여해도 추첨을 통해 AOMG 비대면 콘서트 티켓(100명)과 스타벅스 커피쿠폰(30명)을 제공하고, 이와 별도로 방송 중 사전예약 번호를 인증하고 개통을 완료한 고객 대상 추첨을 통해 백화점 상품권(10만원, 30명)과 3만원 스타벅스 기프트카드(30명)을 증정한다.

LG유플러스가 AOMG와 손잡고 오는 28일 개최하는 비대면 콘서트 ‘AOMG ONLINE CONCERT: Above Ordinary 2021’는 무대에 AR(증강현실) 기술을 덧입힌 실감현실(XR) 공연이다. AOMG 소속 아티스트 사이먼 도미닉 등이 마치 영화 속 한 장면처럼 가상 세계를 오가는 듯 펼치는 초실감형 공연을 선사할 예정이다.

◆다양한 제휴사 할인 등 온오프라인 공동 혜택도

LG유플러스는 온?오프라인 관계없이 사전예약 후 개통을 완료하는 고객을 대상으로 풍성한 공동 혜택도 준비했다.

8월 17일부터 31일까지 LG유플러스 공식 홈페이지의 이벤트 페이지를 통해 신청한 모든 고객을 대상으로 2만원 상당 구글 기프트 코드를 증정하는 이벤트를 진행한다. 구글 기프트 코드는 플레이스토어에서 앱, 게임, 영화, 도서 등 구매 시 이용 가능한 모바일 상품권이다.

또한 8월 17일부터 9월 10일까지 다양한 포인트를 통합 관리해주는 ‘포인트파크’에서 포인트를 사용하는 고객 대상 추첨을 통해 카카오T 대리운전(1만원, 매주 25명)과 U+포인트파크 할인권(4만원, 매주 15명)도 증정한다.

뿐만 아니라 포인트파크 서비스를 이용하면 LG유플러스 제휴사 포인트를 합산해 스마트폰 구매 시 차감 할인도 가능하다. 통합 포인트(GS&Point, OK캐쉬백, 롯데 L-Point), 신용카드(신한, 하나, 우리, BC, 현대, 삼성, 국민, 농협), 기타 제휴처(S-OIL, 현대오일뱅크, 유안타증권) 등 14개 사를 포함한다.

한편 강남의 복합문화공간 ‘일상비일상의틈’에서는 내달 8일까지 삼성전자와 함께 Z플립3·Z폴드3 체험 팝업 ‘일상에서 즐기는 폴더블한 경험’을 운영한다. 2020년 갤럭시 Z플립2?폴드2, 2021년 갤럭시 S21에 이어 세 번째 협업이다.

해변 도시 콘셉트로 구축된 이번 팝업은 갤럭시 Z 시리즈를 색다른 방식으로 스마트폰을 체험할 수 있도록 스포티파이 음악 감상하기, 나만의 S펜 엽서 그리기, 셀피 찍기 등 다양한 미션형 체험 프로그램으로 구성됐다. 갤럭시 Z시리즈 체험 고객에게 제공되는 스탬프를 3개 이상 획득한 고객에게는 비치백을 제공하고, 사전예약 알림만 신청해도 캠핑의자를 증정한다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr