[아시아경제 정현진 기자] 60번째 창립기념일을 맞은 전국경제인연합회가 16일 'ESG(환경·사회·지배구조) 투모로우' 사이트를 오픈했다. ESG 투모로우는 △ESG경영 우수사례 △조사연구·관련행사 등 ESG 소식 △ESG공시자료 분석과 같은 각종 정보를 제공할 예정이다. 전경련은 "지난 60년 간 전경련이 국가경제발전에 이바지한 것처럼 ESG 투모로우 사이트를 통해 우리 사회의 환경·사회적 가치를 확산하고 제고하는 데에 다시 한번 앞장설 계획”이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr