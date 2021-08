[포토]채현일 영등포구청장, 제76주년 광복절 기념 독립유공자 후손 표창장 수여

[서울시 구청장 동정]채현일 영등포구청장 ‘제76주년 광복절 기념’ 독립유공자 후손 표창장 수여 ...채현일 영등포구청장, ‘위안부피해자 기림의 날’ 소녀상 헌화...김선갑 광진구청장, 세종대 미래교육원과 평생교육 발전 및 활성화 위한 업무 협약 체결



채현일 영등포구청장 ‘제76주년 광복절 기념’ 독립유공자 후손 표창장 수여

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 14일 오전 광복회 영등포구지회 사무실에서 ‘제76주년 광복절’ 기념 독립유공자 후손 5명에게 보훈유공 표창장을 수여했다.

채 구청장은 "일제에 맞서 자주독립을 위해 생을 바친 선열들과 독립유공자 후손분들께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다"며 "앞으로도 순국선열들의 한반도 평화와 번영, 통일을 향한 숭고한 뜻을 이어가기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

채현일 영등포구청장 ‘위안부피해자 기림의 날’ 소녀상 헌화

채현일 영등포구청장이 14일 오전 ‘위안부 피해자 기림의 날’ 맞이해 영등포 타임스퀘어 ‘평화의 소녀상’ 찾아 헌화했다.

‘평화의 소녀상’은 지난 2019년10월 위안부 할머님들께 위로를 전하고, 구민들에게 인권과 평화의 역사를 되새기고자 하는 취지로 세워졌다.

채 구청장은 직원들과 함께 헌화한 뒤 위안부 피해 할머니들의 안식과 명복을 빌며 "피해자들의 존엄과 명예를 회복하고 평화와 인권의 가치 확산을 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

김선갑 광진구청장, 세종대 미래교육원과 평생교육 발전 및 활성화 위한 업무 협약 체결

김선갑 광진구청장은 13일 구청장실에서 세종대학교 미래교육원 관계자와 평생교육 발전 및 활성화를 위한 업무 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약식은 구와 대학 간 평생교육 네트워크를 형성, 지속적인 협력을 통해 구민의 평생학습 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

협약식에서는 ▲다양한 평생학습 프로그램의 개발 및 운영 ▲평생교육 발전을 위한 상호 의견 교류 및 정보 교환 ▲기관 간 인적·물적 자원의 연계 및 평생학습 지원을 위한 공동 노력 등을 약속했다.

두 기관은 협약식에 앞서 구민을 대상으로 평생교육 프로그램에 대한 온라인 수요조사를 실시, 수요조사 결과를 반영, ▲트렌디한 빵 만들기 ▲인스타툰 크리에이터 ▲취미튜브 크리에이터 ▲영상BGM 편집과정의 4개 프로그램을 기획했다.

프로그램은 오는 9월 29일 운영을 시작, 9월부터 광진구 홈페이지 및 교육지원과 전화로 접수할 수 있다.

김선갑 광진구청장은 “이번 협약식으로 특성화된 양질의 프로그램을 구민에게 제공할 수 있게 될 것”이라며 “앞으로도 협력 네트워크를 활성화해 다양한 프로그램을 발굴, 평생학습도시를 조성해 나가겠다” 라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr