[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 오승현 부산시교육청 부교육감이 13일 오후 2시 부산 사하구 부일전자디자인고등학교를 방문해 방역 상황을 점검했다.

이날 오 부교육감은 최은옥 교육부 고등교육정책실장과 교육부·교육청 직원과 함께 2학기 개학 대비 학교 방역상황과 학사일정 등을 점검하고 학교 관계자들을 격려했다.

