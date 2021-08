[아시아경제 이춘희 기자] 일본의 코로나19 일일 신규 확진자가 2만명을 넘어선 것으로 집계됐다.

13일 현지 언론에 따르면 일본 전국에서 집계된 코로나19 신규 확진자가 2만명을 넘어섰다. 최근 코로나19 확진자가 급증하고 있는 일본에서 일일 신규 확진자가 2만명을 넘어선 것은 이번이 처음이다. 기존의 일본 최다 일일 신규 확진자는 전날 기록된 1만8889명이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr