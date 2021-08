임실군, 19일까지 ‘농산물 온라인마케팅’ 교육생 모집

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군(군수 심민)은 오는 19일까지 1인 미디어 농부 크리에이터 양성을 위한 ‘농산물 온라인마케팅 심화 교육생’을 모집한다고 13일 밝혔다.

농산물 온라인마케팅 교육은 농업인들의 정보화 활용 능력 강화로 소비자와의 소통 확대 및 농가소득 제고를 위해 추진된다.

교육 대상은 현재 유튜브 채널을 운영 중이며 유튜브 채널 관리가 필요한 군 거주 농업인으로 모집인원은 15명이다.

교육생 선발 시 유튜브 구독자 수 및 등록 콘텐츠 수가 많은 자와 최근 3년 이내 농산물 온라인마케팅 교육 수료자를 우선 선발한다.

이번 교육은 오는 23일부터 내달 13일까지 매주 월, 화요일 총 6회에 걸쳐 진행할 예정이며 유튜브 썸네일 제작 시 주의사항, 실시간 라이브 방송, 구독자를 늘리는 채널 홍보, 내 영상 콘텐츠 기획 및 품질 확인하기 등의 내용으로 강의가 진행된다.

군 관계자는 “코로나 장기 확산으로 인해 모두가 어려운 시기에 온택트가 새로운 대안이 될 수 있다고 본다”며 “정보화로 변화하는 시대 흐름에 대응할 수 있는 능력을 키우기 위해 농산물 온라인마케팅 교육을 실시하는 만큼 정보화 농업인의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

