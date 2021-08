[아시아경제 공병선 기자] 일성건설 일성건설 013360 | 코스피 증권정보 현재가 3,400 전일대비 15 등락률 -0.44% 거래량 2,621,839 전일가 3,415 2021.08.13 15:30 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 결과 “성공적”! 내일 바로 갑니다! 상상 이상! 800억 잭팟 터진 ‘ㅇㅇㅇ’ 입수! 확실하게 갑니다!“세종메디칼” 계속 말씀드렸죠? 후속주, 오늘 바로! 터집니다 close 은 제주시 노형 프레스티지125 생활형 숙박시설 수분양자에 520억원 규모의 채무보증을 결정했다고 13일 공시했다.

이는 자기자본 대비 57.58%에 해당한다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr