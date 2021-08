교촌에프앤비, 2분기 매출 1234억원…전년比 12.1%↑

[아시아경제 문혜원 기자] 교촌에프앤비는 올해 2분기 연결기준 매출 1234억원, 영업이익 66억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간보다 각각 12.1%, 13.1% 증가한 규모다.

국내 치킨 산업의 성장 속에 성공적인 신제품 출시와 지속되는 배달·포장 수요 확대가 2분기 실적 상승을 견인했다고 회사 측은 분석했다.

올해 2분기 기준 교촌치킨 가맹점 수는 1303개이며, 폐점은 단 한 곳도 없었다는 게 회사 측의 설명이다.

하반기에는 국제 스포츠 행사 및 대체공휴일 등으로 수요 강세가 이어질 것으로 예상되고 있다. 교촌은 신제품 출시 및 수제맥주 사업의 본격적 추진을 통해 가맹점과 본사 매출을 더욱 끌어올릴 방침이다. 또 지난 4월 마스터프랜차이즈로 진출한 중동 지역도 두바이 매장 개설과 함께 성공적인 시장 안착에 나선다는 계획이다.

교촌에프앤비 관계자는 “매 분기 치킨 판매량 증가로 올해 2분기도 양호한 실적을 기록했고, 본격적인 성수기에 돌입하는 하반기는 더욱 수요 강세가 기대된다”며 “수제맥주 사업 본격화 등 신 성장 동력과 함께 보다 성장할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

