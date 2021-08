㈜신안그린에너지 풍력발전소, 자은면에 발전기금 20억원 ‘통 큰’ 기탁

[신안=아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] ㈜신안그린에너지(대표 조병현)은 자은면사무소를 방문해 자은면 풍력발전소 건립에 협조해 준 자은 주민에게 감사를 표하며 주민자치위원회에 지역발전을 위해 발전기금으로 20억원을 기탁했다고 13일 밝혔다.

자은면 주민자치위원회(위원장 표영득)는 기탁받은 기금으로 한국에너지관리공단 융복합지원사업에 공모, 각 가정 및 마을회관에 주택 태양광·태양열 설치(587가구)와 일부 미설치 가구(628가구)에 대해서는 오는 16일부터 지역경제 활성화를 위해 1004섬 신안상품권을 지급하는 등 자은면 지역발전을 위해 사용할 계획이다.

신안그린에너지 최종명 상무는 “천혜의 자연환경을 가지고 있는 신안지역의 발전과 지역주민들의 정주 여건 개선을 위해 조금이라도 일조하고자 지역발전기금을 기탁한다”고 밝혔다.

박우량 군수는 “코로나19로 어려운 여건에도 지역발전을 위해 맡겨 주신 신안그린에너지에 감사하다”며 “자은면 가정마다 태양광·태양열을 설치해 주민들에게 매월 5만원 이상 절감되는 등 실질적으로 도움을 줄 수 있어 기쁘다”고 말했다.

