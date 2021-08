대한건축사협회, 국토안전관리원과 ‘그린리모델링 업무협약’ 체결

[아시아경제 류태민 기자] 대한건축사협회는 국토안전관리원과 그린리모델링 사업 관련 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 업무협약은 그린리모델링 대상 건축물에 대한 안전점검, 사업에 참여할 업체 및 청년 일자리 발굴 등이 핵심이다. 대한건축사협회와 국토안전관리원은 그린리모델링 사업 수행 과정에서 구조안전, 불법 증·개축 등의 문제로 대상 건축물에 대한 점검 필요성이 대두됨에 따라 합동 안전점검을 실시하기로 했다.

양 측은 그린리모델링 사업에 참여할 기업과 청년 인력을 찾는 데도 협조하기로 했다. 3D 모델링, 에너지 시뮬레이션 분석 등 그린리모델링과 관련된 IT 업무를 담당할 청년을 고용하는 기업에는 해당 인건비의 90%를 최대 6개월 동안 국비로 지원해준다.

석정훈 대한건축사협회 회장은 “이번 협약을 통해 그린리모델링 대상 안전점검사업 및 청년 디지털 일자리 사업 등을 성공적으로 추진하도록 노력할 것”이라고 말했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr