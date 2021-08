[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도와 경남청년센터는 청년들의 지역사회 참여 활성화와 활동 지원을 위한 '청년 프로젝트 지원 사업'에 참가할 6팀을 모집한다고 13일 밝혔다.

이 사업은 일자리뿐만 아니라 경제, 주거, 노동, 결혼 등 다양한 사회적 문제에 노출된 청년들의 특성이나 지역사회에서 해결하지 못하는 다양한 문제들을 청년들이 직접 해결해 보고자 하는 시도를 다방면으로 지원한다.

만 19∼34세 이하의 경남 청년 5인 이상으로 구성된 팀이 신청할 수 있다.

경남청년센터 누리집에서 오는 20일까지 신청받아 최종 6팀을 선정할 예정이다.

프로젝트팀 활동기간은 9월부터 11월까지다.

팀별 프로젝트 활동비를 최대 500만원까지 지급한다.

도와 센터는 누리집과 사회관계망서비스(SNS)로 프로젝트팀 활동을 홍보하고, 연말께 활동에 대한 모니터링과 성과공유회도 개최할 예정이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr