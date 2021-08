[위클리中企]에싸·코멕스산업·에이블루

[아시아경제 김종화 기자] 프리미엄 소파 브랜드 에싸가 오뚜기와 콜라보레이션을 진행하고, 50년 전통의 주방생활용품 기업 ㈜코멕스산업은 스테디셀러 네오박스에 접어서 보관할 수 있는 폴딩 기능이 추가된 '네오박스 폴딩 560'을 출시했다.

에이블루는 '손연재 의자'로 인기를 끌고 있는 커블체어를 업그레이드한 신제품 '커블체어 그랜드'를 출시하고, 프리미엄 커피 머신 브랜드 유라는 휴가철을 맞아 슬기로운 여름나기 할인 행사를 진행한다.

프리미엄 소파 브랜드 에싸, 오뚜기와 콜라보레이션 진행

프리미엄 소파 브랜드 에싸(ESSA)에서 오뚜기와 콜라보레이션을 진행한다. 에싸소파는 새로운 슬로건 '비비드 레스트(VIVID REST)' 즉, 즐거운 기대감이 가득한 쉼의 의미를 더욱 확장해 재미있고 맛있는 쉼을 선사하기 위해 오뚜기와 협업했다고 밝혔다.

오랜 기간 사랑 받아온 식품 브랜드 오뚜기가 소비자를 만나기 위한 공간으로 마련한 '롤리폴리 꼬또(Roly poly cotto)'에서 영감을 받은 색상과 오뚝이 모양의 오브제를 소파와 쿠션을 통해 표현해냈다.

에싸소파는 오뚜기 브랜드 컨셉에 맞춰 오뚝이 '8자' 모양을 비정형화한 소파 디자인과 오뚝이 모양에 에싸 패브릭을 활용한 굿즈를 오는 18일 공개할 예정이다. 콜라보레이션 제품은 롤리폴리 라운지형 카시미라 패브릭 소파, 롤리폴리 빈백 리브 패브릭 소파, 롤리폴리 카시미라 패브릭 쿠션, 롤리폴리 리브 패브릭 쿠드등 총 4종으로 구성된다.

콜라보레이션 제품은 에싸 남양주 직영점, 양산 직영점, 에싸 공식 온라인몰과 오뚜기에서 운영하는 롤리폴리 꼬또에서 만나볼 수 있다.

에싸소파 관계자는 "코로나19 장기화로 인해 쉼의 중요성이 커진 요즘 즐거운 기대감이 가득한 맛있는 쉼을 즐길 수 있길 바라며, 런칭 당일 다양한 프로모션을 준비했으니 많은 기대와 관심을 부탁드린다"고 전했다.

코멕스산업, 수납박스 신제품 '네오박스 폴딩 560' 출시

50년 전통의 주방생활용품 기업 ㈜코멕스산업이 스테디셀러 네오박스에 접어서 보관할 수 있는 폴딩 기능이 추가된 '네오박스 폴딩 560'을 출시했다.

코멕스 네오박스 폴딩 560은 3ℓ부터 60ℓ까지 총 11종류의 다양한 사이즈에 뛰어난 내구성을 지닌 국민 수납박스로 불리는 네오박스의 신제품이다. 네오박스 폴딩 560은 2019년 출시된 언더베드 방식의 네오박스 270에 이어 선보이는 신제품으로, 폴딩 기능이 추가돼 사용하지 않을 때는 손쉽게 접어서 보관 가능하다.

네오박스 폴딩 560은 네오박스의 강점인 튼튼한 내구성을 그대로 갖춰 견고한 가로, 세로 골조의 설계로 무거운 내용물도 안전하게 수납 가능하다. 뚜껑이 없거나 덮개형의 일반 폴딩 박스와 달리 견고한 잠금장치까지 탑재했다. 기울거나 뒤집혀도 열리지 않아 안정적인 휴대가 가능하다.

무독성 원료를 사용해 온 가족이 사용하는 생활용품은 물론, 아이 장난감도 안심하고 수납할 수 있다. 보관 날짜나 내용물 종류 등을 메모할 수 있도록 네임택이 있어 사용이 더욱 편리하다. 네오박스 폴딩 560은 코멕스 오프라인 판매채널과 공식 온라인 쇼핑몰 코멕스몰에서 구매할 수 있다.

코멕스 관계자는 "언더베드 방식으로 좁은 공간에도 넣을 수 있는 네오박스 270, 폴딩과 양면개폐가 가능해 공간 효율성을 극대화한 네오박스 폴딩 560 등 소비자의 사용 편의성을 극대화한 신제품을 계속 개발할 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.

에이블루, 800만 판매 데이터 반영한 '커블체어 그랜드' 출시

에이블루는 '손연재 의자'로 큰 인기를 끌고 있는 커블체어를 업그레이드한 신제품 '커블체어 그랜드'를 출시한다고 밝혔다. 커블체어는 2018년 출시 이후 '바른 자세를 위한 서포터 의자, '재택 근무의 필수품'으로 각광받으며 큰 사랑을 받고 있다.

새롭게 선보이는 커블체어 그랜드는 800만 개 이상 판매한 커블체어의 방대한 리뷰 데이터를 제품 개발에 반영한 것이 특징이다. 이를 통해 커블체어의 핵심 DNA인 지렛대 원리는 유지하면서 기능과 디자인을 강화해 풀체인지 수준으로 업그레이드했다.

커블체어 그랜드는 등받이를 좌우로 분할해 체압을 효과적으로 분산해 주며, 물결무늬의 서포트를 적용해 보다 안정적이고 강력한 지지력을 선사한다. 바닥면에는 탈부착이 가능한 커블 레그를 추가해 사용 습관에 따라 흔들림을 조절할 수 있다.

사이즈의 변화도 돋보인다. 한국인의 체형과 좌식 습관에 맞춰 높이와 폭을 확장했으며, 쿠션 두께도 기존 대비 33% 추가해 착석 시 안정감을 더했다. 에이블루는 커블체어 그랜드 출시를 기념해 무료 업그레이드 이벤트를 개최한다. 에이블루 홈페이지와 네이버 공식 스마트스토어에서 오는 20일까지 구매한 고객에 한해 커블체어 그랜드를 기존 제품 가격으로 할인해준다.

에이블루 관계자는 "커블체어 그랜드는 실제 구매 고객으로부터 얻은 방대한 데이터를 제품 디자인에 적극적으로 반영해 기능성과 편의성을 개선했다"면서 "앞으로도 전 국민이 바른 습관을 갖는 데 도움이 될 수 있는 제품을 지속적으로 선보이겠다"고 전했다.

